Vorstandswahl in Mönchengladbach : Wechsel an der Spitze des Benediktpreis-Vereins

Wirtschaftsfachmann Ulrich Harnacke (links) ist neuer Vorsitzender des Vereins und folgt auf Helmut Linnenbrink. Foto: Kaspar Müller-Bringmann

Mönchengladbach Was haben Königin Silvia von Schweden und Stolperstein-Verleger Gunter Demnig gemeinsam? Beide sind mit dem „Benediktpreis von Mönchengladbach“ ausgezeichnet worden. Jetzt hat der langjährige Vorsitzende des austragenden Vereins den Vorsitz an seinen Nachfolger übergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verein Benediktpreis von Mönchengladbach hat einen neuen Mann an der Spitze: Ulrich Harnacke wurde in einer Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt. Sein langjähriger Vorgänger auf der Position, Helmut Linnenbrink, stand „aus privaten Gründen“ für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Linnenbrink, der den Verein neu gegründet und mit viel Engagement neu aufgestellt hatte, wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Der Mönchengladbacher Harnacke ist selbstständiger Unternehmensberater und Mitglied diverser Aufsichtsräte. Er war zuvor als Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer von Deloitte tätig.

Die Mitgliederversammlung würdigte in mehreren Beiträgen die Verdienste von Linnenbrink – von den Vorüberlegungen zur Gründung des Vereins bis heute – und dankte ihm für sein „unermüdliches, fortdauerndes Engagement“. Ohne Linnenbrink, so das Fazit, gäbe es diese herausragende Auszeichnung in der jetzigen Form nicht.

Der Benediktpreis von Mönchengladbach wird seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeben und ist seit seiner Neuausrichtung 2013 eigenen Angaben zufolge neben dem Aachener Karlspreis und dem Preis des Westfälischen Friedens in Münster der dritte Preis in Nordrhein-Westfalen mit landesweitem Anspruch und überregionaler Bedeutung. Die Auszeichnung ist mit Urkunde, Plakette und einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert. Die Ehrung erhalten Persönlichkeiten, deren wertorientiertes Handeln vor dem Hintergrund der christlich-abendländischen Erfahrungen in besonderer Weise herausragt. Zuletzt hatte der Künstler und Initiator der Stolpersteine, Gunter Demnig, den Benediktpreis erhalten. Zu den Ausgezeichneten gehören auch Königin Silvia von Schweden und der ehemalige luxemburgische Premier und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

(RP)