Preisverleihung in Mönchengladbach : Benediktpreis: Armin Laschet hält Laudatio auf Gunter Demnig

Ministerpräsident Armin Laschet würdigt im Mai 2020 das Werk Gunter Demnigs. Foto: DPA. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Der NRW-Ministerpräsident wird bei der Verleihung des Benediktpreises das Werk des Künstlers Gunter Demnig würdigen. Das zeigt auch die Bedeutung des Preises, so der Verein Benediktpreis von Mönchengladbach.

Der Benediktpreis von Mönchengladbach ist eine der Auszeichnungen in NRW mit landesweiter Ausstrahlung. Das unterstreicht auch die Wahl des Laudators, der im kommenden Jahr den Preisträger Gunter Demnig würdigen wird: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird am 26. Mai 2020 die Laudatio auf den Initiator des Projektes Stolpersteine halten. Das teilte der Verein Benediktpreis von Mönchengladbach am Donnerstag mit. „Wir sind sehr stolz über die Zusage des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten“, sagt Helmut Linnenbrink, der Vorsitzende des Vereins. Dies zeige nicht nur die Würdigung der Arbeit Gunter Demnigs, sondern bestätige auch den Stellenwert der Preisverleihung. Laschet ist nicht der erste Ministerpräsident als Laudator: 2016 würdigte die damalige Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, Königin Silvia von Schweden.

Der Benediktpreis wird alle zwei Jahre verliehen. In den vergangenen Jahren wurden die Journalistin Dunja Hayali (2018), die schwedische Köningin (2016) und der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (2014) ausgezeichnet. Mit ihm werden Persönlichkeiten geehrt, deren „wertorientiertes Verhalten vor dem Hintergrund christlich-abendländischer Erfahrungen in besonderer Weise herausragt und die durch grundlegende Beiträge vor allem in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur Beispielhaftes für die Zukunft geleistet haben“, so der Verein. Zum ersten Mal verliehen wurde der Preis vor mehr als einem halben Jahrhundert. Der Preis ist mit Urkunde, Plakette und einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert.