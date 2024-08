Catcalls in Mönchengladbach „Es geht darum, dass Frauen den öffentlichen Raum für sich zurückerobern“

Mönchengladbach · Ramona Franke führt den Instagram-Account „Catcalls of Mönchengladbach“ – und kreidet sexuelle Belästigung auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes an. Welche Reaktionen sie dabei bekommt und was die Bewegung dahinter fordert.

06.08.2024 , 17:00 Uhr

Ramona Franke macht öffentlich sichtbar, wenn Frauen „Catcalling“ erleben. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)