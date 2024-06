Projekt des Stadtarchivs Bekommt Mönchengladbach eine Datenbank für Straßennamen?

Das Thema Straßennamen wird in Mönchengladbach immer wieder diskutiert. Erst kürzlich hat die Verwaltung den Vorschlag gemacht, einen Teil der Blücherstraße in Hilde-Herman-Zander-Straße umzubenennen und den Prozess dafür mit einer Bürgerversammlung in Gang gebracht. Im Zuge von Vorschlägen aus der Politik zu Umbenennungen von Straßennamen wurde an das Stadtarchiv auch der Auftrag erteilt, eine Datenbank von Straßen und Straßennamen anzulegen. Nun wird dem Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12. Juni ein Vorschlag des Stadtarchivs dazu vorgelegt.