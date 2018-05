Mönchengladbach: Beim Schützenfest in Ohler fühlen sich Besucher wie in einer Familie

Beim Schützenfest in Ohler fühlen sich Besucher wie in einer Familie

Pferde gehören in Ohler bei der St.-Konrad-Schützenbruderschaft zur Festparade - zur Freude vieler Zuschauer. Foto: Detlef Ilgner

Mönchengladbach Pünktlich um 11.45 Uhr begann die circa 30-minütige Parade. Nach der Festmesse fing damit der größte Spaß für die Mitglieder der St.-Konrad-Schützenbruderschaft Ohler/Ohlerfeld und die vielen Besucher am Straßenrand an. Nach der Parade ging es noch zum Frühschoppen im Zelt. Schützenkönig ist bereits zum zweiten Mal Walter Dunkel.

Das Volks- und Heimatfest bedeutet vor allem dies: Tradition. So sieht es auch Eugenia Merrchel: "Wir sind so gut wie jedes Jahr hier. Meine Familie läuft bei der Parade mit, und es ist immer wieder schön zu sehen. Besonders den Kindern macht es hier Spaß. Ohler ist ein kleiner Ort, und es fühlt sich an wie eine kleine Familie. Man kennt sich hier eben."