Mönchengladbach: Bei Eugen Viehof: Was den Sammler bewegt

Mönchengladbach In der Reihe "Zu Gast bei ..." vom Forum Kultur der SPD ging es diesmal zur Langen Foundation.

Der Kunstsammler Eugen Viehof hatte auf Initiative des Forum Kultur in die Langen Foundation eingeladen. 50 Interessenten hatten sich beworben, 25 Gäste wurden per Losverfahren ausgewählt. In der Langen Foundation trafen sie vergangene Woche auf einen humorvollen, bodenständigen Menschen. So merkte Eugen Viehof zu Marijke van Warmedams Installation aus Heliumballons und Getränkedosen an: "Am Sonntag auf der Kirmes in Korschenbroich können Sie dieses Kunstwerk auch kaufen." Es war die Idee des Sammlers gewesen, die Gäste nicht in sein Büro in Mönchengladbach einzuladen, sondern in die Langen Foundation, in der noch bis zum 19. August Werke von sechs Künstlern aus seiner Sammlung gezeigt werden.