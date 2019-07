Pesch : Verletzter Beamter: Polizei sucht Verdächtigen

Mönchengladbach Der Bezirksbeamte hat eine Beschreibung des Angreifers abgegeben. Der Polizist wollte eine Gruppe junger Männer überprüfen, die möglicherweise mit Rauschgift handelten.

Die Polizei hat mehr Einzelheiten zu dem Angriff auf einen Bezirksbeamten am Dienstagnachmittag bekanntgegeben. Der 57-jährige Polizist musste nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt werden und ist aktuell nicht dienstfähig. Der Bezirksbeamte wollte den Pausenhof der Grundschule Pesch überprüfen. Dort hielten sich vier junge Männer auf, und es lag der Verdacht vor, dass sie mit Rauschgift hantierten. Als sich der Polizist näherte, rannten drei Männer weg, zwei rempelten dabei den Polizisten an. Unmittelbar danach griff der vierte Mann den Beamten an, als dieser ihn aufforderte, seine Hände zu zeigen. In der heftigen körperlichen Auseinandersetzung wurde der Polizeibeamte verletzt. Der Angreifer konnte schließlich auch flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: 16 bis 22 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, dichtes schwarzes, nach hinten gegeltes Haar, schmales Gesicht, Deutscher. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein dunkelgrünes Sweatshirt und hatte eine Tasche dabei. Das Sweatshirt wurde bei dem Angriff beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02161 290.