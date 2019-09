Baumarkt kommt nach Mönchengladbach : Bauhaus zieht auf Praktiker-Brache an Odenkirchener Straße

Mönchengladbach Der Markt bringt 90 Arbeits- und Ausbildungsplätze. Er soll 2020 gebaut und eröffnet werden. Damit würde das Gelände an der Odenkirchener Straße nach etwa sieben Jahren Leerstand wieder genutzt.

Die Baumarktkette „Bauhaus“ will im kommenden Jahr einen Markt in Mönchengladbach eröffnen. Das bestätigte die Firma auf Anfrage. 2020 soll der Markt auf der Brache an der Odenkirchener Straße entstehen. Einen konkreten Eröffnungstermin nannte das Unternehmen noch nicht, der Markt soll aber 2020 gebaut sowie auch eröffnet werden. Mit der Neueröffnung will Bauhaus laut eigener Aussage mehr als 90 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Mönchengladbach schaffen. Der Markt soll mehr als 14.000 Quadratmeter groß werden und 15 Fachabteilungen einschließen, darunter auch eine Gartenabteilung. Auch soll ein Leihservice für Geräte und Werkzeuge angeboten werden.