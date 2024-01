Trotz Zugeständnissen der Ampel So protestieren die Landwirte in Mönchengladbach

Die Bauern hatten eine Aktionswoche ab dem kommenden Montag, 8. Januar, angekündigt mit einer abschließenden Großdemonstration am 15. Januar in Berlin. Grund dafür waren die Sparpläne der Ampel bei Agrardiesel und Kfz-Steuer für Nutzfahrzeuge. Am Donnerstag verkündete Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dann, dass Forst- und Landwirtschaft von der Kfz-Steuer befreit bleiben und die Subvention beim Agrardiesel schrittweise reduziert werde. „Wir glauben, dass die Ampel reagiert hat, um größere Proteste abzuwenden“, sagt Küppers. Protestiert wird aber trotzdem.