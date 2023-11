Gas, Öl, Fernwärme und mehr Wie Mönchengladbach in Zukunft heizen wird

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat auch in Mönchengladbach für viel Betriebsamkeit gesorgt. Die Nutzung von Gas- und Ölheizungen soll eingeschränkt und durch klimafreundliche Alternativen ersetzt werden. Wie das geht, soll eine kommunale Wärmeplanung aufzeigen, die von der NEW und der Stadt in Zusammenarbeit erstellt wird. Beide haben mit eigenen Konzepten bereits vor Beratung des Gesetzes begonnen und passen diese nun an.