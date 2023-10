Wohnungsbau in Mönchengladbach Stadttochter soll viel mehr Wohnungen bauen

Insgesamt könne nach den bisherigen Planungen ab 2024 mit dem Bau von bis zu 110 Wohneinheiten mit einem geschätzten Kostenaufwand von rund 31,6 Millionen Euro begonnen werden, wenn die Förderanträge genehmigt werden und die Baugenehmigungen rechtzeitig vorliegen, wie die Stadt mitteilte. Die Finanzlücke von den 14,4 Millionen Euro zu diesem Betrag soll durch den Haushaltsposten für Investitionen in den städtischen Gebäudebestand geschlossen werden. Das soll dann, neben dem Verkaufserlös von Immobilien, weiteres Kapital für den Wohnungsbau einbringen: Unterm Strich sollen so mittelfristig mindestens fünf Millionen Euro jährlich für den städtischen Wohnungsbau bereitstehen, so die Stadt.