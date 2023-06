Wohnen in Mönchengladbach Stadt will Sozialwohnungsbau ankurbeln

Die Zahl der Sozialwohnungen in der Preisbindung wird in den kommenden Jahren drastisch sinken. Das legt eine Modellrechnung der NRW-Bank nahe, die das Institut in ihrer Wohnungsmarktbeobachtung veröffentlicht hat. Demnach ist der Bestand an geförderten Mietwohnungen innerhalb von zehn Jahren bis 2021 bereits um 24,5 Prozent auf knapp 6900 gesunken. Bis 2030 wird sich der Bestand nochmals mehr als halbieren auf gut 3000 Einheiten und bis 2035 auf unter 2500 – jedenfalls dann, wenn keine neuen geförderten Wohnungen hinzu kommen, wie das im vergangenen Jahr der Fall war. Kostenpflichtiger Inhalt 2022 kam nur ein gefördertes Projekt mit 19 Wohnungen im Croonsquartier in die Förderung. Damit war gerade einmal knapp ein Viertel des Gesamtbudgets von 11,4 Millionen Euro abgerufen.