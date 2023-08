Schwerpunkt Bauen Kaufen Wohnen Das kosten Wohnungen und Häuser in Mönchengladbach

Wer in Mönchengladbach eine Eigentumswohnung oder ein Haus zum Wohnen kaufen möchte, der kann zwar von inzwischen sinkenden Preisen profitieren. Allerdings ist das Preisniveau in der Stadt noch immer deutlich höher als vor fünf Jahren, wie aus einer Auswertung des Portals Immowelt hervorgeht. Demnach wird der Quadratmeter Wohnfläche in einer Eigentumswohnung auf dem Portal zum 1. Juli 2023 durchschnittlich zu einem Kaufpreis von 2175 Euro angeboten. Das sind 3,7 Prozent weniger als zum 1. Juni 2022, als der durchschnittliche Angebotspreis in den inserierten Angeboten bei 2259 Euro lag. Im Vergleich zum 1. Juli 2018 allerdings liegt der Preis nun um 55,9 Prozent höher. Das Portal hat für seine Auswertung die Daten aus den inserierten Angeboten herangezogen und daraus Werte für Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, drei Zimmer, 1. Stock, aus den 1990er-Jahren) errechnet.