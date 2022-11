Wohnen in Mönchengladbach Wo die Mieten besonders angezogen haben

Serie | Mönchengladbach · Wohnen ist nicht in jedem Stadtteil in gleichem Maße teurer geworden. So hoch sind Mieten in Mönchengladbach im Bestand und in Neubauten, wie Nebenkosten steigen – und was man verdienen sollte, um sich die Wohnung leisten zu können.

26.11.2022, 05:10 Uhr

Der Ortskern von Rheindahlen von der Luft aus aufgenommen: Auch hier sind Mieten besonders stark angestiegen. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)