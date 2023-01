Wohnen in Mönchengladbach Neubau-Mieten kaum noch zu bezahlen

Auf dem Immobilienmarkt in Mönchengladbach hat eine Trendwende begonnen – aber nur für Häuser und Eigentumswohnungen, Mieter hingegen müssen weiter steigende Preise befürchten. Seit dem zweiten Quartal 2022 sinken die Kaufpreise für Wohneigentum in Mönchengladbach wieder. „Mönchengladbach folgt da dem bundesweiten Trend“, sagte Thomas Abraham von Empirica den Planungspolitikern am Dienstagabend im Planungs- und Bauausschuss.