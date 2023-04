Wohnen in Mönchengladbach Baubeginn für Senioren-Quartier in Hardt

Die Baugruben sind ausgehoben, Werkzeug liegt bereit, der Betonmischer steht: Am Tomper Weg soll eine ambulante Tagespflege gebaut werden, inklusive Verwaltung, einer Physiotherapie sowie 19 seniorengerechten Wohnungen von 35 bis zu 100 Quadratmetern. „Wir wollen selbstständiges Wohnen ermöglichen, wenn Menschen in der Tagespflege betreut werden“, sagte der künftige Mieter Holger Wenschuh. Er ist Geschäftsführer der We-Ko GmbH & Co. KG. Das Unternehmen bietet Pflegedienste und ist auch jetzt schon in Hardt aktiv. Vorne am Tomper Weg sollen die Wohnungen zweigeschossig entstehen, dahinter liegen demnächst in eingeschossiger Bauweise Physiotherapie und Verwaltung.