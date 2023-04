Bauen in Mönchengladbach Architektenschaft startet neue Bauberatung

Eine Bauberatung bei der Stadtverwaltung gibt es bereits seit einigen Jahren nicht mehr. Das wollen die Architekten in der Stadt jetzt ändern und starten eine eigene Initiative in Verbindung mit der Stadtverwaltung. Nach den Osterferien haben Bauwillige dann wieder die Möglichkeit, sich zu privaten Bauvorhaben beraten zu lassen: Die Architektenschaft wird in den Quartiersbüros in Rheydt und Gladbach eine kostenlose „Bauberatung“ für Bürger anbieten. In der Bauberatung sollen Planungsvorgespräche zu privaten Bauprojekten mit Hinweisen zu allgemeinem Baurecht und Informationen zu generellen Planungsabläufen gegeben werden. Es wird jedoch keine konkrete oder rechtsverbindliche Bauberatung oder Objektplanung erfolgen, teilte die Stadt mit.