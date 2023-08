Bauen, Kaufen, Wohnen in Mönchengladbach Wie klimafreundlich Mönchengladbach heizt

Wenn es um Wärme geht, dann haben die Menschen in Mönchengladbach einen klaren Favoriten: Rund drei Viertel aller 115.000 Wohnungen in Mönchengladbach wurden im Jahr 2018 mit Erdgas beheizt. In kaum einer anderen Kommune im Land war der Gasanteil unter den Heizungsarten so hoch wie in Mönchengladbach. Wenn das Land aufgrund des Mikrozensus Ende 2023 aber neue Zahlen veröffentlich, dann dürften die anders aussehen. Denn der Zubau an Wärmepumpen hat in Mönchengladbach in den vergangenen Jahren richtig an Fahrt aufgenommen.