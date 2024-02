Oberliga-Basketballer haben Negativlauf Schwache Raiders unterliegen in Königshardt

Die Odenkirchen Raiders stecken nach einer weiteren Niederlage in der Oberliga in einer kleinen Krise. Mit dem 45:59 gegen TVJ Königshardt verlor man das dritte Mal im vierten Spiel in diesem Jahr. „Der Gegner war schwach, auch wenn er gut zusammengespielt hat. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen. Da hat mir der Wille gefehlt, das Spiel noch zu drehen“, bemängelte Coach Pasquale Rendina.