Negativserie der Basketballer setzt sich fort Odenkirchen Raiders unterliegen TuS Maccabi

Das nächste Spiel geht am Freitagabend gegen die SG ART Giants Düsseldorf II. Nachdem zwei junge Spieler aus dem eigenen Perspektivkader vor rund einem Monat in Folge einer Messerattacke am Oberhausener Hauptbahnhof ums Leben kamen, befinden sich die ART Giants noch immer im Ausnahmezustand. Sie haben eine Spielverlegung beantragt, da der zunächst angesetzte Termin mit einem anderen verlegten Spieltermin in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga kollidiert, in der die ART Giants ebenfalls antreten. Das Spiel könnte dann Mitte der darauffolgenden Woche erfolgen. „Da erwarte ich einen Sieg von meinen Jungs, das sollte realistisch sein“, gibt Rendina vor.