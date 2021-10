Nach Überfall in Odenkirchener Sparkassenfiliale : Polizei sucht weiterhin den Bankräuber

Diese Sparkassen-Filiale in Odenkirchen ist am Montagmorgen überfallen worden. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Am Montagmorgen hat ein Unbekannter eine Bank überfallen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Täter ist auch am Dienstagmittag weiter auf der Flucht.

Nach dem Banküberfall am Montagmorgen hat sich bisher kein Ermittlungserfolg eingestellt. Das teilt ein Sprecher der Polizei Mönchengladbach am Dienstagmittag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Ermittlungen laufen, der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Der Unbekannte hat am Montagmorgen, gegen 8.45 Uhr, mit einer Schusswaffe die Sparkassen-Filiale in Odenkirchen überfallen und einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Danach flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Am Montag war die Schalterhalle der Sparkasse vorübergehend für Kunden nicht zu betreten. Eine Sprecherin der Sparkasse teilt am Dienstag mit, dass die Halle am Nachmittag wieder geöffnet war. Und auch am Dienstagmorgen habe der Betrieb wie gewohnt ab 8.30 Uhr aufgenommen werden können.