Mehrere Festnahmen Bande wird Automatensprengung in Mönchengladbach vorgeworfen

Bei einer Kostenpflichtiger Inhalt Razzia sind vergangene Woche acht mutmaßliche Automatensprenger (sieben Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren und eine 23 Jahre alte Frau) festgenommen worden. Ihnen und zehn weiteren mutmaßlichen Bandenmitgliedern werden mindestens 23 Geldautomatensprengungen in Deutschland, davon elf am Niederrhein zugeschrieben. Auch die Detonationen am 26. Oktober 2022 in der Sparkasse in Hardt sollen auf ihre Kappe gehen. Damals war der Vorraum der Filiale völlig zertrümmert worden, Fenster zerbarsten, die Straße lag voller Scherben. Der Schaden soll im sechsstelligen Bereich gelegen haben.