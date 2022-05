Schreckmoment in Mönchengladbach : Spinne krabbelt aus Banane

In Mönchengladbach-Rheindahlen fand eine Frau eine ihr unbekannte Spinnenart. Foto: Feuerwehr Kaarst

Mönchengladbach Eine Spinne, die aus einer Banane krabbelte, hat am Mittwochabend eine Frau aus Rheindahlen in Alarmstimmung versetzt. Sie rief den Notruf an.

Eine im Obst versteckt eingereiste Bananenspinne hat in Mönchengladbach für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine Frau aus Mönchengladbach-Rheindahlen hatte am Mittwochabend, 18. Mai, den Notruf gewählt, nachdem eine ihr unbekannte Spinne aus den kürzlich erworbenen Bananen gekrochen war, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Geistesgegenwärtig sei das Tier mit einem Trinkglas gefangen worden, so dass keine unmittelbare Gefahr mehr bestand.

Um die Spinne näher bestimmen zu können, wurde ein Foto an einen Experten der Düsseldorfer Feuerwehr geschickt, der das Tier in der Größe einer Zwei-Euro-Münze als Bananenspinne identifizierte.

Die Feuerwehr Mönchengladbach sammelte das Tier ein und übergab es an den Spinnenexperten in Düsseldorf. Als „Bananenspinnen“ werden hierzulande umgangssprachlich verschiedene Spinnenarten bezeichnet, die durch Bananenexporte in andere Länder gelangen. Einige Arten gelten als aggressiv und sind hochgiftig, andere wiederum sind harmlos – wie die Spinne, Kostenpflichtiger Inhalt die Anfang Februar in einem Krefelder Supermarkt für Schrecken gesorgt hat.

(RP)