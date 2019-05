Strecke Mönchengladbach/Krefeld : Regionalzüge fallen am Freitagabend aus

Mönchengladbach/Krefeld Auf der Strecke zwischen Mönchengladbach und Krefeld kommt es am Freitag in der Feierabendzeit zu Zugausfällen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet – doch Reisende müssen mehr Zeit mitbringen.

Betroffen sind laut Abellio die Fahrten mit der Abfahrt um 17.27 Uhr ab Wesel in Richtung Mönchengladbach und die mit Abfahrt um 19.07 Uhr ab Mönchengladbach in Richtung Duisburg Hbf. Die Busse des SEV halten an den folgenden Haltestellen: Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof am Bussteig 1, in Viersen am Bussteig 2, in Anrath am Bahnhof Willich-Anrath, in Forsthaus an „Krefeld Laschenhütte“ und in Krefeld am Hauptbahnhof Süd (Willy-Brandt-Platz) am Bussteig 1.