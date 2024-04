Jubiläum in Mönchengladbach Awo – wie eine 100-Jährige ihre Zukunft plant

Wer ins gesetzte Alter gekommen ist und einen runden Geburtstag feiert, der erzählt gerne von früher. Niemand hätte es also gewundert, wenn das bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mönchengladbach am Montag, 29. April, auch so gemacht worden wäre. Denn die Awo MG ist jetzt stolze 100 Jahre alt geworden, und das wurde im Beratungs- und Qualifizierungszentrum L64 an der Limitenstraße in Rheydt groß gefeiert. Mehr als 220 Gäste waren gekommen, darunter auch Annemarie Körfges, die mit ihren 95 Jahren wohl zu den dienstältesten Awo-Mitgliedern in Mönchengladbach zählen dürfte und ganz sicher sehr viele Entwicklungen aus der Geschichte des Wohlfahrtsverbandes kennt. Doch Norbert Bude, Vorsitzender des Awo-Präsidiums, machte schon in einer Begrüßung klar, dass die Awo, die für ein Jahrhundert soziale Veranstaltung steht, auch als 100-Jährige nach vorne blickt.