Autorin aus Mönchengladbach : Darum geht es in dem neuen Roman von Susanne Goga

Susanne Goga bei der ersten Lesung in der Buchhandlung Degenhardt seit November 2019. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Susanne Goga stellt ihren Roman „Schatten in der Friedrichstadt“ vor. Darin geht es um einen Todesfall unter Journalisten. Bei der Lesung spricht die Autorin über Inspiration, Medien und neue Projekte.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Wir freuen uns ohne Ende“, sagte Iris Degenhardt. Endlich konnten sie und ihre Kolleginnen wieder Gäste zu einer Lesung in der Buchhandlung auf der Friedrichstraße begrüßen. „Unsere letzte Veranstaltung fand im November 2019 statt“, erinnerte sie sich. Viele Gäste waren am Mittwochabend in die Buchhandlung gekommen, um die Mönchengladbacher Autorin Susanne Goga zu treffen. Diese las aus ihrem aktuellen Leo-Wechsler-Roman: „Schatten in der Friedrichstadt“. Es ist bereits der achte Roman in der beliebten Reihe um den Kriminalkommissar Leo Wechsler, der im Berlin der 1920er Jahre ermittelt. Für ihre Serie wählt Goga jeweils einen neuen Stadtteil aus. Einmal jährlich reist sie nach Berlin, streift durch die von ihr ausgewählten Viertel, macht Fotos, recherchiert in Archiven.

Wie sie auf ihre Ideen komme, wurde die Autorin gefragt: „Mal ist es ein Ort, mal die Art eines Verbrechens, die den Ausschlag geben“, erzählt Goga. Beim Fall „Schatten in der Friedrichstadt“ war es das Berliner Zeitungsviertel, das Gogas Interesse geweckt hatte. In der Friedrichstadt drängten sich die Zeitungsverlage, in der Stadt erschien, so wusste Goga zu berichten, alle 10 Minuten eine Zeitung. Alte Deckblätter der „BZ am Mittag“ und der „Berliner Illustrirten Zeitung“, eine der ersten mit vielen Fotografien, hatte sie zur Anschauung dabei. Nicht nur die Menge der Blätter, auch der Einfluss einiger weniger, die das Denken in der Weimarer Republik zu manipulieren vermochten, war etwas, dass die Autorin faszinierte. In „Schatten in der Friedrichstadt“ stürzt der exzentrische Journalist Moritz Graf vom Dach des Ullsteinhauses an der Kochstraße. Schnell wird klar: da war Fremdeinwirkung im Spiel. Wechsler gerät bei seinen Ermittlungen in ein brisantes Milieu von Meinungsmachern, auch sein privates Umfeld bleibt nicht verschont.

Wie es denn weitergehe, je näher sie sich an die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten heranschreibe, wurde Goga gefragt. Da sei sie noch unsicher, aber: „Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass Wechsler das mitmacht.“ Ein Tipp kam von einer Leserin: Eine Karte der Stadtteile im Buch abzudrucken, in der der Roman handele, sei doch schön. Goga versprach, die Idee an den Verlag weiterzugeben.

Susanne Goga schreibt an zwei Buchreihen: einmal die Wechsler-Krimis, die chronologisch aufeinanderfolgen und im dtv-Verlag erscheinen. Daneben arbeitet Goga an ebenfalls historischen Romanen, die keine Serie bilden und im Diana-Verlag erscheinen. Auch hier steht ein neues Werk an: am 14. Dezember erscheint „Glasgow Girls – Aufbruch in die Welt der Kunst“.