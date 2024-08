Lesen in den Ferien Urlaubslektüre von Gladbacher Autoren

Urlaubszeit ist Lesezeit. Im Urlaub haben die meisten Menschen mal wieder Muße, ein Buch in die Hand zu nehmen. Nicht immer ist es in einem stressigen Alltag möglich, sich einer Lektüre mit der nötigen Hingabe zu widmen, wie man es gerne möchte. Dafür bietet sich der Urlaub an. Und viele wissen es eventuell gar nicht: In Mönchengladbach leben viele Autoren. Die meisten schreiben Krimis. Wir stellen Ihnen die bekanntesten vor, und Buchhändlerin Iris Degenhardt gibt Tipps für die Urlaubslektüre.