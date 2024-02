Maßnahme der Volksbank in Mönchengladbach Wie dieser Betonklotz bei einer Automatensprengung schützen soll

Die Banken rüsten wegen der Gefahr von Geldautomatensprengungen weiter auf. Das Ziel: Die Sprengung so unattraktiv zu machen, dass Täter sie erst gar nicht planen. Das ist aber kompliziert, zumal der Kunde nicht außer Acht gelassen werden darf. Servicegedanke und Sicherheitskonzept müssen aufeinander abgestimmt werden. Auf eine recht neue Methode setzt dabei die Volksbank Mönchengladbach. Sie installiert sogenannte „Cubes“ – Automaten für die Selbstbedienung in einem extra aufgestellten Kasten aus Stahlbeton. Vor der Filiale in Venn ist jetzt ein solcher Klotz aufgestellt worden.