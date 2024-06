Nach EM-Spiel gegen Tschechien Türkische Fußballfans feiern in Mönchengladbach

In der zweiten Hälfte hat das Bangen der Fans ein Ende – denken sie zumindest. Hakan Calhanoglu schlenzt den Ball in der 51 Minute ins Tor. Aber die Tschechen geben nicht auf, gleichen 15 Minuten später aus. Die Nerven der türkischen Mannschaft liegen von diesem Moment an blank und vielen Fans geht es vor den Bildschirmen in Mönchengladbach wohl genauso. Ein Tor der Tschechen wird wegen eines Fouls nicht gegeben. Dann, kurz vor Ende der Nachspielzeit, geht die Türkei doch noch 2:1 in Führung. Dem Team kann der Sieg nicht mehr genommen werden.