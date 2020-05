Konzerte, Comedy und Party in Mönchengladbach : Neue Veranstaltungsreihe im Autokino

Konzerte, Comedy und Party in Mönchengladbach

Im Cinedrive Autokino am Messegelände können bislang zwei Filme gleichzeitig gezeigt werden. Foto: Felix Küster

Mönchengladbach Am Sonntag läuft der letzte Film im Cinedrive Autokino in Mönchengladbach. Doch Ende Mai locken die Veranstalter mit einem großen Live-Programm. Aus dem Kino- wird ein Eventbetrieb, der Konzerte, Comedy und Party bietet.

Das Biopic „Lindenberg! Mach dein Ding“ wird der letzte Film sein, der am Sonntag auf der großen Leinwand im Cinedrive Autokino gezeigt wird. Ab dem 23. Mai stehen dann keine Filme mehr im Fokus.

„Aktuell kommen nur wenige Kinofilme auf den Markt und da besteht dann die Gefahr der Übersättigung“, erklärt Tobias Degen vom Event-Manager 3s, einem der vier Veranstalter des Mönchengladbacher Autokinos. „Wir haben außerdem in den letzten Wochen viele Anfragen aus der Kulturbranche bekommen.“ Deswegen sei es für die Veranstalter eine „logische Konsequenz“ gewesen, vom Kino- auf einen Eventbetrieb umzustellen.

Tickets Für einen großen Teil der Veranstaltungen hat der Vorverkauf bereits begonnen. Tickets gibt es bei allen AD Ticket Stellen (zum Beispiel bei „Hall of Tickets“ am Alten Markt) und unter www.adticket.de. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Mit einem Umbau in der kommenden Woche soll dafür aus den beiden Kinosälen unter freiem Himmel ein Festival-Gelände entstehen. Die große LED-Leinwand wird zweigeteilt und grenzt zu beiden Seiten eine 80 Quadratmeter große Bühne ein. Den Umbau übernehmen die Veranstalter selbst.

„Das ist wie früher auf einem Festival, da hat auch jeder alles gemacht“, sagt Silke Müller, Geschäftsführerin der mitveranstaltenden Agentur terzmachen. Das Autokino werde bislang gut angenommen, sagt sie. Doch Ende Mai soll Schluss sein. Das finanzielle Risiko und den Aufwand könnten die Veranstalter nicht dauerhaft tragen, so Müller. „Wir verdienen damit ja kein Geld“, erklärt sie. „Wir können gerade die Kosten decken.“ Es sei vielmehr ein Engagement aus Überzeugung, um den Bürgern Mönchengladbachs in dieser Zeit Ablenkung zu bieten. Anhand der vielen positiven Rückmeldungen schließt Tobias Degen, dass das gelungen sei. „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mit dem Autokino ins Schwarze getroffen.“

Zum Auftakt des neuen Programms kommt am 23. Mai eine Live-Version des True-Crime-Podcasts „Mord auf Ex“ auf die Bühne am Messegelände. „Das ist dann so ein bisschen mehr wie Fernsehen“, erklärt Silke Müller. Das für einen Podcast charakteristische Gespräch der beiden Moderatorinnen Leo und Linn wird durch Fotos und andere visuelle Einspielungen ergänzt. „Die beiden planen auch eine Live-Schalte über ihren Instagram-Account, die übertragen wird“, sagt Silke Müller.