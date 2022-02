Autohäuser in Mönchengladbach : Opel kündigt bei der Dresen-Gruppe

Mönchengladbach Der Rüsselsheimer Hersteller wechselt zu Herbrand. Dresen will den emotional schwierigen, aber nachvollziehbaren Verlust mit anderen Fabrikaten auffangen.

Der Automobilmarkt in Mönchengladbach sortiert sich an einer traditionsreichen Stelle neu: Der Blitz des Herstellers Opel wird im kommenden Jahr an der Aachener Straße verschwinden. Der Gesamtkonzern Stellantis hat der Dresen-Gruppe den Händlervertrag für den Autobauer zum 31. Mai 2023 gekündigt. Dann werden Fahrzeuge des Rüsselheimer Herstellers nur noch bei der Gruppe Herbrand in Mönchengladbach zu bekommen sein. Herbrand ist seit Beginn dieses Jahres neuer Vertragspartner und verkauft an der Krefelder Straße jetzt die Marken Opel, Peugeot, Citroen und DS.