Straßen sollen leiser werden: Mönchengladbach denkt über Tempo 40 in der Stadt nach

Mönchengladbach Immer noch leben viele Tausend Gladbacher mit Verkehrslärm. Das soll die dritte Runde des Lärmaktionsplans ändern. Unter anderem wird ein stadtweites Geschwindigkeitskonzept aufgestellt – mit flächendeckend Tempo 40?

Als ersten Schritt hat die Stadt nun Belastungsachsen festgelegt, an denen es am Tag und/oder in der Nacht zu laut ist (siehe Box). Diese muss der Rat in seiner Sitzung am 27. März noch beschließen. Anschließend wird in der dritten Stufe des Lärmaktionsplans festgelegt, wie es unter anderem an diesen Achsen für die Bürger leiser zugehen kann. Das kann durch Tempolimits, Lkw-Fahrverbote und dem Einbau von „Flüsterasphalt“ (lärmoptimierter Asphalt) geschehen. Mönchengladbach hat außerdem ein Programm aufgelegt, das den Einbau von Schallschutzfenster in betroffenen Wohnhäusern fördert. Dazu wird es auch zwei Öffentlichkeitsbeteiligungen geben. Der erste Entwurf des Plans soll noch in diesem Jahr in den Bezirksvertretungen vorgestellt werden.