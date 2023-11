Beifahrer stirbt auf Autobahn 52 Tödlicher Unfall mit einem Bentley im Kreuz Neersen

Ein mit zwei Männern besetzter Sportwagen ist am Freitag, 24. November, gegen 4.25 Uhr auf der Autobahn 52 in Höhe des Autobahnkreuzes Neersen verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war der Wagen, der in Richtung Roermond unterwegs war, nach links von der Fahrbahn abgekommen, in die Mittelplanke gekracht und von dort kreuz und quer über die Fahrbahn geschlingert. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Der Mann, ein 33 Jahre alter Düsseldorfer, starb noch an der Unfallstelle, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens kam ebenfalls ins Krankenhaus, war aber ansprechbar.