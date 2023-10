Autobahnsperrung in Mönchengladbach Bauarbeiten auf A 44 um zwei Wochen verschoben

Eigentlich hätte dieses Wochenende ein Abschnitt der Autobahn 44 voll gesperrt werden sollen. Doch wie die Autobahn GmbH im Vorfeld mitteilte, werden die Arbeiten aufgrund der Wettervorhersage für das Wochenende um zwei Wochen verschoben. Die Sperrung ist jetzt für die Zeit von Freitag, 3. November, 19 Uhr, bis Montag, 6. November, 5 Uhr, vorgesehen. In der Zeit wird die A 44 wegen einer Fahrbahnerneuerung zwischen der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain und der Anschlussstelle Mönchengladbach-Ost in Richtung Mönchengladbach gesperrt. Die Auffahrt der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain und die Anschlussstellen Krefeld-Forstwald und Münchheide in Fahrtrichtung Mönchengladbach werden ab 19 Uhr geschlossen. Die A 44 wird in dem Bereich grundhaft erneuert. Schon seit Monaten sind dort Baustellen und Umleitungen eingerichtet.