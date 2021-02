Kostenpflichtiger Inhalt: Zu Franz Simon kommen Kunden aus ganz Europa : Auto-Tuner bringt Know-how aus Dubai mit

Im Leistungsprüfstandsraum bei Simon Motorsport schaut Franz Simon über die Ergebnisse eines Lamborghini. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Bei Simon Motorsport geben sich Kunden aus ganz Europa die Klinke in die Hand. Aufgebaut hat Franz Simon sein Unternehmen in Dubai, er pendelt zwischen beiden Standorten hin und her.