Lesung in Mönchengladbach : Wochenendrebellen lesen – und streiten

Lesung in Mönchengladbach

Jason und sein Vater Mirco von Juterczenka lasen in der Lounge „Bökelberg“ vor mehr als 100 Zuhörern. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Jason von Juterczenka ist Autist und reist mit seinem Vater durch Fußballstadien. Die Mission: Der 13-Jährige will einen Verein finden, dessen Fan er werden kann. Jetzt las er im Borussia Park aus dem Buch „Wir Wochenendrebellen“ vor.

Borussia Park, Lounge „Bökelberg“, 18.28 Uhr. Mirco von Juterczenka will mit der Lesung beginnen. Doch sein Sohn Jason geht dazwischen: „Noch zwei Minuten!“ Angekündigt war der Start der Veranstaltung für 18.30 Uhr – und dann geht es auch keine Minute früher. An Regeln muss man sich halten. Punkt. Jason von Juterczenka ist Asperger-Autist. Regeln und Ordnung spielen im Leben des 13-Jährigen eine große Rolle. Und so beginnt die Lesung aus dem Buch „Wir Wochenendrebellen“ erst, als Jason exakt um 18.30 Uhr seine Einwilligung gibt. Die mehr als 100 Zuhörer sind eingestimmt.