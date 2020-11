Auszeichnung für Mönchengladbach : Tourismus-Preis für die Mönchengladbacher Yona-App

Mönchengladbach Für die digitale Erkundung der Stadt mithilfe der Smartphone-App Yona erhält die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach den urbanana-Award.

Die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) ist zusammen mit dem Unternehmen Yona mit dem urbanana-Award ausgezeichnet worden. Den Preis gab es für das Projekt „Digitales Sightseeing in Mönchengladbach“, bei dem die Stadt mit der App „Yona“ digital zu erkunden ist. Dafür müssen mit dem Smartphone Stadtpläne in Schaukästen eingescannt werden, um den Nutzer Informationen zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten anzuzeigen. Derzeit sind neun Stadtpläne im Gebiet Mönchengladbach mit der Technologie ausgestattet, unter anderem an den Bahnhöfen. Damit werden laut MGMG „analoge Werbeanlagen mit innovativen Technologien“ verbunden.