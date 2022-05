Auszeichnung für Mönchengladbacher : Handwerker und Unternehmer Karl Bühler bekommt den Ehrenring

Mönchengladbach Karl Bühler hat bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten, jetzt bekam er die höchste Auszeichnung der Handwerkskammer Düsseldorf. Warum er geehrt wurde und was ihn ausmacht.

Es gibt nur einen promovierten Maurer- und Stahlbetonbauermeister in Deutschland. Und das ist der Mönchengladbacher Bauunternehmer Karl Bühler, 77 Jahre alt, öffentlich Bestellter und vereidigter Bausachverständiger der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf und Sachverständiger für Grundstücksbewertung. Am 4. Mai wurde Karl Bühler nun im Rahmen einer Feierstunde im Anschluss an eine Vorstandssitzung „seiner“ Kammer mit der höchsten Auszeichnung für einen Ehrenamtlichen der Handwerksorganisation, dem Goldenen Ehrenring ausgezeichnet.

Sein Qualifikationsprofil und einen dynamischen Gestaltungswillen hat Bühler laut HWK Zeit seines Berufslebens in nachhaltigem ehrenamtlichen Engagement auch auf überfachlicher, kommunaler und überregionaler Bühne eingebracht. So bereits 1979 als Gründungsvorsitzender des Landesverbands für den Unternehmernachwuchs im Handwerk .

Bis heute ist Karl Bühler nicht zuletzt auch noch in die Leitung des mittlerweile an Sohn Frank übergebenen Familienunternehmens Bühler Baugesellschaft mbH & Co. KG eingebunden, deren Geschicke er zuvor in dritter Generation 28 Jahre lang selbst verantwortet hatte. Karl Bühler ist auch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Die Handwerkskammer Düsseldorf hatte eine ihre prägendsten Persönlichkeiten zudem bereits im Jahr 2005 mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.