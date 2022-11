Krankenhausreform in Mönchengladbach Maria Hilf: „Ohne Solidarität verlieren alle“

Professor Andreas Kirschniak von den Mönchengladbacher Kliniken Maria Hilf an der Viersener Straße sieht das Vorhaben kritisch: „Schlimmstenfalls könnte es dazu kommen, dass Patienten, die etwa an einem Speiseröhrenkrebs erkrankt sind, in einigen Jahren nicht mehr ortsnah operiert werden können“, mahnt er die Pläne an. Der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist qualifiziert für diese Operation, die über den Bauchraum durchgeführt wird. Bei seinem Patienten Helmut Krausewitz ist Kirschniak so verfahren. Und Krausewitz lebt in Rheydt, konnte also ortsnah operiert werden.