Bildmomente : Emotionale Foto-Ausstellung soll Vorurteile abbauen

Mönchengladbach Eine seelische Behinderung kann man nicht sehen. Das zeigt die Foto-Ausstellung von Ira Ingenpaß und Denise Brenneis. Sie wollen für das Thema sensibilisieren.

Unter dem Titel „gefühlte Momente“ bietet die Filiale der Stadtsparkasse an der Marktstraße eine besondere Ausstellung an. Während der normalen Öffnungszeiten werden 20 großflächige Fotografien von Menschen mit und ohne seelische Behinderung gezeigt. Diese Bilder, fotografiert von der Mönchengladbacher Fotografenmeisterin Ira Ingenpaß, zeigen emotionale Momente – und keiner kann allein anhand der Fotos erkennen, wer zu welcher Gruppe gehört. Mit der Ausstellung möchte der ausstellende „Verein für die Rehabilitation psychisch Kranker“ (Reha-Verein) die Öffentlichkeit für das Thema psychische Behinderung sensibilisieren, Vorurteile abbauen und Besucher berühren.

Die Idee und das Konzept zum Projekt stammen von Denise Brenneis, die im Rahmen ihres Studiums und der zusätzlichen Ausbildung zur Genesungsbegleiterin versucht hatte, sich mit der Erkrankung und den betroffenen Menschen zu beschäftigen. „Man sieht es den Menschen nicht an, ob sie betroffen sind, deshalb wollte ich näher an die Erkrankten heran, ihre Gefühle verstehen und auch Verständnis entwickeln“, sagt sie. Bei diesen Überlegungen entstand der Titel zur Ausstellung „gefühlte Momente“. Der Reha-Verein als Arbeitgeber unterstütze die Arbeit, und in Ira Ingenpaß, die ihr Studio am Konrad-Zuse-Ring hat, fand sie die geeignete Fotografin.