Ausflüge in der Nähe von Mönchengladbach : Auf in den Birgeler Wald

Corgi James an der Brücke zum Einstieg in das Schaagbachtal. Foto: Susanne Jordans

Mönchengladbach Corgi James schnüffelt sich an jungen Bäumen entlang. Im Naturgebiet verbirgt sich aber auch Geschichte. Ein Wanderbericht aus Hundesicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Jordans

Am östlichen Eingangstor zu den deutsch-niederländischen Naturgebieten des Meinwegs liegt der Birgeler Wald. Er wird auch Urwald genannt, da er sich größtenteils von Menschen unberührt entwickeln konnte und nicht bewirtschaftet wurde. Das will Corgi James sich näher ansehen.

Wir starten unsere Tour an der Biologischen Station Haus Wildenrath. In dem ehemaligen Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert erfahren Besucher Details zu Natur, Tieren und Pflanzen in der Region, Träger ist der Naturschutzbund (NABU). Nachdem wir zunächst den falschen, vom Birgeler Wald viel zu weit weg gelegenen Parkplatz erwischt hatten, dies aber schnell korrigieren konnten, stehen wir an der Station vor verschlossenen Türen – Corona.

Ich scharre genervt mit den Pfoten, will endlich etwas sehen, viel erschnüffeln und erlaufen. Also biegen wir nordöstlich der Station in einen schmalen Waldweg ein. Er soll uns entlang des Schaagbachs führen, ein Nebengewässer der Rur im Flusssystem Maas.

Bald schon wird der Weg zum Pfad, Königsfarn und Sumpfcalla leben unter Buchen, Eichen und Birken, alles ist ein bisschen mystisch in diesem Schaagbachtal, ursprünglich und sehr grün. Der Bach selbst ist manchmal da, dann nehmen wir die Brücke darüber oder mühen uns auf Stegen entlang des Wassers. Dann wieder ist der Schaagbach scheinbar verschwunden, gurgelt irgendwo in der weiten, naturbelassenen Bruchlandschaft, versteckt unter dichten Büschen und Jungbäumen, die sich selbst ausgesät haben. Auch unter umgestürzten Baumstämmen führt unsere Route. Ich nehme Witterung auf, es duftet nach Schwarzwild, Dachs und Waschbär, in Wassernähe nach Libellen, Fröschen, Lurchen. Von oben locken Habicht, Sperber, Milan und der Eisvogel mit ihren Aromen.

Es ist so schön still. Die Menschen, denen wir begegnen, reden wenig miteinander, genießen vielmehr die Atmosphäre, ein paar Kameras klicken. Man fühlt sich an einen fernen Ort versetzt, hier im dicht besiedelten Rheinland, aber der ist gleichzeitig auch so nah an einem selbst. Wir wandern weiter, die Landschaft öffnet sich plötzlich, Schuld sind Stürme, Dürre und der Borkenkäfer. Gemeinsam haben sie hier gewütet, ganze Nadelbaum-Areale sind verschwunden. Aber: Überall entsteht neues Leben, winzige Fichten kämpfen sich aus dem Boden, vielleicht dreijährige Kiefern bilden eine Open-Air-WG mit kleinen Birken, dazwischen eine kecke Jungeiche, alles dicht gedrängt. Wer setzt sich am Ende durch, wer schafft den Weg zur Sonne als erstes, bedrängt von Sandboden und Klimawandel? Spannend, in einigen Jahren werden wir es sehen.

Der Rundweg, den wir gewählt haben, ist etwas mehr als zehn Kilometer lang, führt durch den Birgeler Wald bis zur kleinen Wallfahrtskapelle „Birgeler Pützchen“. „Pützchen“ bedeutet Brunnen. Um 700 sollen hier die ersten Christen am Niederrhein getauft worden sein. Weiter geht’s über den alten Bahndamm der stillgelegten Strecke Jülich-Dalheim, die früher die Nord-Süd-Verbindung zwischen den Textilstandorten Düren und Mönchengladbach ermöglichte. Wir verlassen die Erinnerungen an die Geschichte der menschlichen Zivilisation und wandern zurück durch das Schaagbachtal zur NABU-Station. Dort gönnen wir uns ein kleines Nachmittags-Picknick. Und diesmal wurde mein kleines Hunde-Sandwich mit Thunfisch und Frischkäse nicht vergessen, wie es noch im Sommer am Nettebruchsee der Fall war. Gut, dass auch Besitzerinnen dazu lernen können.

Die Rückfahrt gestaltet sich lustiger als die Hinfahrt, die wir tatsächlich störungsfrei bis hin zum falsch gewählten Parkplatz hinbekommen hatten. Auf dem Land scheint es eine überbordende Kreisverkehr-Regelung zu geben. Auch hier im Kreis Heinsberg gibt es viele Kreisverkehre. Wenn sie wie auf dieser Tour hübsch, aber auch alle gleich bepflanzt sind, kann das zu einer gewissen Desorientierung bei manchen Autofahrern führen. Wir verfahren uns im Kreisverkehr Nr. 5, nehmen dort eine Ausfahrt zu früh. Über Schwanenberg, Grambusch, Kehrbusch, Rath-Anhoven und Rheindahlen geht es zurück nach Mönchengladbach. Das entspricht inklusive Hinfahrt einer kleinen Rundtour durch die komplette Region, pünktlich zu davongaloppierenden Benzinpreisen.

Übrigens: Den Birgeler Wald kann man auch mit dem Bus erreichen. Ab Mönchengladbach Hauptbahnhof nimmt man die Linie 017 nach Wegberg Busbahnhof, oder man wählt die Schwalm-Nette-Bahn RB 39 bis Dalheim-Rödgen Bahnhof, dann die Buslinie 413 Richtung Heinsberg bis Wildenrath Flugplatz.

Es grüßt euch der charmanteste Corgi vom linken Niederrhein, euer James.