Ausbildung zur Bäckerin in Mönchengladbach „Es wird sich immer noch zu sehr auf das Studieren fokussiert“

Während die meisten Menschen noch selig schlafen, ist Elin Röll bereits fleißig. Denn seit dem 1. August beginnt ihr Arbeitstag schon um 3 Uhr morgens. Die 19-Jährige hat gerade ihre Ausbildung zur Bäckerin bei der Konditorei Jacobs in Neuwerk angefangen. „Ich wollte von Anfang an etwas Handwerkliches machen“, sagt sie. Nach ihrem Abitur 2023 absolvierte sie zunächst ein Praktikum bei einem Schreiner, merkte dann aber schnell, dass dies nichts für sie ist. „Kochen und Backen hatte mich auch immer schon interessiert“, sagt sie. Nach einigen Tagen Probearbeiten in der Konditorei merkt sie: Als Bäckerin zu arbeiten, kann sie sich vorstellen. „Die Probetage bieten wir am Anfang allen Interessierten an. Es muss ja am Ende von beiden Seiten aus passen“, sagt Katinka Jacobs, Inhaberin der gleichnamigen Konditorei. Außerdem sei es sinnvoll, wenn potenzielle Auszubildende erst einige Tage austesten könnten, ob die frühen Arbeitszeiten auch auf Dauer für sie infrage kämen. Ihr Schlafrhythmus habe sich so kurz nach dem Start an das frühe Aufstehen bislang zwar noch nicht ganz angepasst, sagt Elin Röll. „Aber es pendelt sich so langsam ein.“ Ein Pluspunkt: Sie wohnt fußläufig nur wenige Minuten von der Bäckerei entfernt und hat es daher nicht weit. „Seit ich denken kann, habe ich hier schon mit meiner Mutter immer Brötchen geholt – das ist auch ein Teil Kindheitserinnerung für mich“, sagt sie.