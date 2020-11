Ausbildungsplätze in Mönchengladbach : Betriebe im Lockdown können Auszubildende „ausleihen“

Ausbildungsplätze in Mönchengladbach

Auch in der Krankenpflege werden noch Auszubildende gesucht. Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Kurz nach dem Start ins Ausbildungsjahr sind noch 221 Bewerber in der Stadt auf der Suche. Es gibt aber auch noch viele freie Stellen. Für Betriebe im Lockdown gibt es jetzt das „Azubi-Sharing“.

Die Unternehmen in der Stadt bilden trotz Corona-Pandemie weiter neue Fachkräfte aus. Das legen die Zahlen zum Ausbildungsmarkt nahe. Zum Stichtag 30. September waren in der Stadt genau 1757 Ausbildungsplätze gemeldet. Das waren 53 mehr als im Vorjahr, was einem Zuwachs von rund drei Prozent entspricht. Gleichzeitig sank die Zahl der Bewerber um 27 auf 2140, wie die Agentur für Arbeit Mönchengladbach mitteilte. Damit kommen auf jeden Bewerber 0,82 Ausbildungsstellen. Mit einer Ausbildungsstelle versorgt waren zum Stichtag 1919 Gladbacher (2019: 2065). Aber: 221 Bewerber sind noch unversorgt, das sind deutlich mehr als 2019 (102).