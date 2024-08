Kinderbetreuung in Mönchengladbach 62 Nachwuchskräfte für städtische Kitas

Die Stadt baut Kitas aus und stampft neue aus dem Boden: Dazu wird auch mehr Personal benötigt. Ein wichtiger Baustein: Auszubildende, da der Bedarf an Fachkräften zukünftig weiter steigen wird. Im neuen Kita-Jahr, das am 1. August begonnen hat, haben 62 Nachwuchskräfte bei der Stadt ihre berufliche Laufbahn in der frühkindlichen Bildung begonnen. Dies teilte die Stadt jetzt mit, die den Zuwachs an Auszubildenden sowie Praktikantinnen und Praktikanten als „Lichtblick“ bezeichnet.