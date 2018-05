Mönchengladbach digital kennenlernen : Auf der Jagd nach den metallenen Hinweisen

Foto: Maike Plaggenborg

Mönchengladbach Altstadtrundweg nennt sich der Zu-Fuß-Trip durch das historische Gladbach, der einen vorrangig lehrt: Viel Laufen macht runde Füße.

Wenn man einem Jahrgang fernab der Digital Natives entspringt, kennt man diese oft gesehenen, quadratischen Symbole, die aussehen, als hätte ihr Erfinder das Spiel Tetris nicht verstanden, oft nur vom Sehen. QR-Codes heißen sie, und via Smartphone lässt sich damit auch etwas anfangen. Lange hielt sich bei dem einen oder anderen der Vorbehalt: Diese Dinger können einem eigentlich nichts erzählen. Im digital angehauchten Fall des Gladbacher Altstadtrundwegs bestätigt sich das teilweise.

Das Scannen des Gebildes auf den 24 Tafeln zeigt einem den Link der Webseite an, erspart einem also die Google-Suche. Nach weiterem Klicken findet sich dort der Text, dessen Antlitz sich ja bereits schwarz auf silber vor einem befindet. Die etwa briefmarkengroße Karte auf dem elektronischen Taschencomputer zeigt dem ortsunkundigen Nutzer, wo er ist. Wenn er die richtige Ansicht hat, sogar auch, wo sich die nächste altertümliche Attraktion versteckt.

Info Das ist die Aktion Reportertausch Maike Plaggenburg ist Redakteurin bei der Ems-Zeitung in Papenburg. In dieser Woche ist sie Tauschreporterin und fünf Tage lang zu Gast in der Redaktion der Rheinischen Post. In dieser Zeit lernt sie Mönchengladbach kennen und schildert ihre ganz persönlichen Eindrücke von der Stadt.

Wem jegliches Navigationsgespür fehlt, muss sich von Intuition und Glück leiten lassen. Womöglich rächt sich da, bei dem Rundgang in der willkürlichen Mitte gestartet zu sein. Nach dem vierten, fünften und sechsten Altstadtschild lässt sich feststellen: Das eigentliche Aufspüren selbiger bringt alsbald den eigentlichen Spaßfaktor in Kombination mit runden Füßen. Und die Dinge, die nicht nachzulesen sind.

Szenen vor Ort wie etwa an Gebilde 23. Schöner arbeiten in der Stadtverwaltung: Mit diesem Bild stellt sich das Rathaus Abtei nahe der City-Kirche vor. An jenem Freitagvormittag wird dort zwar gleich mehrfach geheiratet. Aber die aus den Türen in den Ecken des weinbehangenen Innenhofes kommenden Mitarbeiter belegen, dass es sich bei diesem 1663 errichteten Gebäude um einen Arbeitsort handelt. Handeln muss, weil es doch der Amtssitz des Oberbürgermeisters ist. Sagt der Text auf der Tafel dazu. Die zehn Zeilen vor dieser Information hantieren mit Jahreszahlen und erinnern in seiner Textform eher an obligatorische Museumsbesuche bei Klassenfahrten. Aber das ist wohl Geschmackssache.



Antrieb für das Fortsetzen der Tour ist ungeahntes Hintergrundwissen. Über ein zart keimendes Netzwerk, das sich innerhalb weniger Tage während des Reportertauschs in der Stadt spinnen ließ, zeigte sich, dass der Aktionskünstler Joseph Beuys eine nicht markierte Spur an der Münsterbasilika hinterlassen hat. Um die 40 Jahre müsse das her sein, verrät vor Ort ein Mann, der seinen Namen nicht sagen will.

In die weinrot lackierte Haupteingangstür ist das Wort "Exit" eingeritzt. "Wenn ich das gemacht hätte ...", spekuliert er. Beuys aber durfte das ungeschunden, und der Ausgang am Eingang blieb. Auch das Reingehen lohnt. Kirchen bringen oft Ruhe und haben Stühle. Ein analoger Post im Gästebuch dort lässt vermuten, dass Glaube präsent zu sein scheint, offenbar auch bei jungen Menschen. "Lieber Gott, ich wünsche mir, dass alles gut wird und dass alle U Pop Idols nicht zur Armee müssen" oder auch: "Ihr Mächte des Himmels, gebt den Rechten, Hetzern Rassisten nicht wieder das Zepter in die Hand".

Ein Nebenbei-Effekt des Altstadtrundgangs ist der Blick nach den Seiten. So lässt sich wahrnehmen: Borussia ist überall. Fans setzen dem Fußballverein an unzähligen Stellen ein Denkmal. Am Tor zu einem Innenhof, am Mülleimer, Stromkasten, Treppenstufen, Fenster, Laternenmasten, Hausfassaden oder Mauern. Sie sind Aufkleber, gesprühte Tags oder Wandmalereien. Alles hat so viele Gestalten in dieser Stadt.

