Kriminalstatistik für 2023 Auch in Mönchengladbach steigt die Zahl der nicht-deutschen Straftäter

Wie in ganz Nordrhein-Westfalen stieg auch in Mönchengladbach im Jahr 2023 die Zahl der Straftaten. Das gilt für einige Delikte mehr als für andere. Eines lasse sich auch in Mönchengladbach anhand der am Mittwoch, 3. April veröffentlichen Kriminalstatistik erkennen. „Die Bereitschaft, Konflikte mit Gewalt zu lösen, nimmt offensichtlich zu“, wie Kriminaldirektor Guido Henn sagte. So gebe es bei der Straßenkriminalität eine Steigerung um mehr als zehn Prozent und bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung im öffentlichen Raum eine Zunahme um fast 31 Prozent.