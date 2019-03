Mönchengladbach : Stadt-Touren im April

Mönchengladbach Ein Mittelalter-Rundgang, eine Parkführung und Wissenwertes über Leben und Arbeit in Rheydt bieten die Führungen

(vici) Der Frühling ist da, und die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen wieder steigen. Bei schönem Wetter gibt es auch wieder neue Angebote der MGMG. Der erste Termin ist am Samstag, 6. April. Um 15 Uhr geht es am Geroweiher los. Die zweistündige Mittelalter-Tour mit dem Thema „Von Spießbürgern, Bauern und Diebesgesindel“ hat viel zu bieten. Die Teilnehmer erfahren zum Beispiel wie sich ein Henker sein Brot verdiente, welche Kräuter ursprünglich im Abteigarten wuchsen und was „auf den Hund kommen“ bedeutet. Die Führung wird von einem Stadtführer im historischen Gewand begleitet.

Der nächste Termin folgt direkt danach am Sonntag, 7. April. Um 15 Uhr geht es am Schloss Wickrath an der Brücke hinter dem Parkplatz am Schild „Parkführungen“ los. Der barocke Spaziergang durch das gartenarchitektonische Meisterwerk dauert ungefähr 90 Minuten.