Clown Chistirrin in Mönchengladbach: Im Herzen Peter Pan

Mönchengladbach In der Manege des Circus Roncalli begeistert der 28-jährige Mexikaner Marco Antonio Vega das Publikum als frecher Clown Chistirrin. Privat ist er jedoch ganz anders.

Auf den ersten Blick würde man ihn nicht erkennen. Nur der kleine rote Punkt auf der Nasenspitze enttarnt den mit Käppi, Sonnenbrille und Kopfhörern durch den Backstage-Bereich schlendernden Clown. Chistirrin, alias Marco Antonio Vega, trägt einen kanariengelben Pulli trotz frühlingshafter Temperaturen in Gladbach. Der gebürtige Mexikaner gab vor zwei Jahren sein Debüt im Circus Roncalli in Mönchengladbach.

In der Manege stand er jedoch bereits mit fünf Jahren. Meistens gemeinsam mit seinem Vater, der wie schon sein Großvater Clown ist. Insgesamt 18 Jahre waren Vater Chistin (was übersetzt so viel wie „Witz“ heißt) und sein Sohn Chistirrin (demzufolge „Witzchen“) miteinander unterwegs. Bis Zirkusdirektor Bernhard Paul den jungen Chistirrin 2016 auf einem Festival in Mexiko City entdeckte. Er sei ein „großartiger Clown“ schwärmte Paul bei einer Pressekonferenz in Mönchengladbach Anfang des Jahres und ein „Rohdiamant“, den er zu schleifen wisse.

Wer bereits in den Vorstellungen war, der weiß, dass Chistirrin nur Unsinn im Kopf hat. Weißclown Gensi treibt er jedenfalls mit dreisten Unterbrechungen in den Wahnsinn – so viel sei an dieser Stelle verraten.

Doch der 28-Jährige ist nicht nur infantil und komisch – unter den Artisten ist er auch so etwas wie die Eier legende Wollmilchsau: Er versteht sich auf Jonglage und Einradfahren, spielt zwölf Instrumente, tanzt, singt und hat auch keine Angst, sich am Trapez durch die Manege zu schwingen. „Nur Ballerina, na ja, ich weiß nicht“, sagt er und lacht. Obwohl der Clown in einem dieser Glitzeroutfits wohl auch keine schlechte Figur machen würde. Während die anderen Artisten ihre Körper im Training stählern, verzichtet Chistirrin getrost auf das Fitnesscenter und isst in seiner Garderobe neben viel Obst auch gerne Schokolade. „Die Proben und Vorstellungen in der Manege reichen mir aus“, sagt er, hebt ganz kurz eine Ecke seines kanariengelben Strickpullis an und zeigt seinen muskulösen Bauch.

