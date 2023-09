Statistik der Arbeitsagentur Arbeitslosenquote in Mönchengladbach stabil

Auch zu den Auszubildenden in Mönchengladbach liefert das Amt eine aktuelle Statistik. Hier waren zuletzt 447 Ausbildungsstellen offen. Das sind zehn Prozent weniger als vor einem Jahr; hier liegt allerdings auch ein Höhepunkt, vor zwei Jahren lagen die Zahlen auf dem aktuellen Niveau. Ähnlich sieht es bei der Zahl der Ausbildungsstellen insgesamt aus. Auf der anderen Seite ist in diesem Zeitraum die Zahl der Bewerber um elf Prozent gesunken. 1450 Menschen in Mönchengladbach haben in diesem Jahr eine Ausbildung angefangen.