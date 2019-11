Dauerbaustelle : Ein Ende der Arbeiten an der Niersbrücke ist in Sicht

Ein Ende der Arbeiten an der Niersbrücke ist in Sicht

Am Wochenende war die Ritterstraße geöffnet. Seit Montag ist wieder nur eine Fahrspur freigegeben. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Seit über zwei Jahren ist die Ritterstraße eine Dauerbaustelle. Am langen Wochenende hieß es plötzlich: Freie Fahrt für Autofahrer. Ein kurzes Glück.

Zwölf Monate sollten die Arbeiten an der Niersbrücke im Bereich von Schloss Rheydt dauern. So war es zunächst angekündigt worden. Mittlerweile sind mehr als zwei Jahre vergangen, und die Baustelle gibt’s immer noch.

Am langen Wochenende konnten manche Autofahrer ihr Glück nicht fassen. Sie hatten freie Fahrt auf der Ritterstraße. Keine Baustellenampel regelte den Verkehr, beide Spuren waren befahrbar. Im Internet verbreitete sich die frohe Kunde rasend schnell. Doch seit Montag wird auf der Baustelle wieder gearbeitet. Autofahrer müssen wieder Geduld aufbringen. Denn nur eine Fahrspur ist für den Verkehr freigegeben.

Aber: Ein Ende der Dauerbaustelle ist in Sicht. „Gerade wird Mutterboden eingedeckt, und Übergänge werden gestaltet. Dann muss das Baufeld noch geräumt werden“, sagt Stadtsprecher Mike Offermanns. Anschließend würden Straße und Brücke endgültig freigegeben. Man rechne damit, dass dies am kommenden Freitag geschehe. Die dann noch fehlenden Markierungen sollen in ein bis zwei Wochen aufgetragen werden, „aber dafür muss die Straße nicht mehr längerfristig gesperrt werden“, sagt Offermanns.